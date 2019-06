Gb, minacce al principe Harry: condannati due neonazisti di 18 e 19 anni

Un invito a uccidere, a sparare al Principe Harry in quanto "traditore della sua razza" per aver sposato una donna di "sangue misto" come Meghan Markle: con quest'accusa due giovani neonazisti britannici sono stati condannati al carcere dal tribunale dell'Old Bailey di Londra. Lo studente universitario 19enne Michal Szewczuk dovrà scontare quattro anni, mentre il 18enne Oskar Dunn-Koczorowski è stato condannato a 18 mesi di reclusione.