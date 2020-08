Gb, licenziato e con la moglie malata: vince un milione alla lotteria

Gli Adams non si considerano una famiglia fortunata ma hanno sempre affrontato le difficoltà stando uniti. "Non è stato un anno facile per noi", racconta David, 61 anni, ai media. Da poco infatti è stato licenziato, faceva l'operaio in una falegnameria industriale. Ma anche la moglie, Shelley, 52 anni, è senza lavoro da quando le hanno diagnosticato una forma di sclerosi multipla che le impedisce ormai di prestare servizio come badante.

Per la famiglia è stato un duro colpo sia morale che economico. A questo si aggiunge quanto accaduto nei mesi scorsi. Prima la morte per infarto della cognata di David e pochi mesi dopo la scomparsa del fratello, stavolta a causa del coronavirus. Colpi del destino che potrebbero mettere ko.

Ma poi, sono bastati sei numeri, per rimettere la bilancia della fortuna quasi in pari. Una sestina vincente alla lotteria che ha consentito agli Adams di portare a casa un milione di sterline.

I desideri che esaudiranno - Una famiglia semplice quella formata da David e Shelley Adams che non si è montata la testa. E infatti gli sfizi che si toglieranno appena il premio sarà consegnato sono molto semplici. Lui, si cambierà auto: addio alla vecchia Ford Mondeo, nel suo garage arriverà una fiammante... Nissan Qashqai. Nessun bolide. E per Shelley invece un viaggio. Mete esotiche? Nemmeno per idea. "Ho dei parenti in Canada che non ho mai visto se non al computer, vorrei andare a salutarli di persona. E poi non sono mai uscita dalla Gran Bretagna, quale migliore occasione?". Ma un piccolo sfizio se lo toglierà, il suo primo viaggio fuori dalla Madre Patria sarà fatto in prima classe.