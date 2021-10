Gb, la titolare della "Fisherman's Friend" lascia 41 milioni di sterline alla sua città e neanche un centesimo al figlio

Le sue caramelle , le celebri Fisherman's Friend , sono vendute in 120 Paesi, la sua azienda incassa ogni anno in media 55 milioni di sterline. Quando a marzo Doreen Lofthouse , titolare del marchio, è morta all'età di 91 , ha deciso di lasciare l' intero patrimonio - stimato in 41 milioni di sterline - alla Lofthouse Foundation , ente benefico che investe milioni nella cittadina di Fleetwood , piccolo centro nel Lancashire, in Inghilterra. Trecentomila sterline sono andate a domestici, segretarie e giardinieri. Al figlio neanche un centesimo .

La carriera e il business - A 15 anni Doreen aveva iniziato a lavorare come commessa, nel 1960 ha sposato il discendente del fondatore Fisherman's Friend. Dopo aver divorziato nel 1973 ha sposato il nipote dell'ex marito e in pochi anni è riuscita a trasformare il suo business da familiare a nazionale, finendo poi per penetrare anche nel mercato internazionale a partire dalla Scandinavia.

Il legame con Fleetwood - Lofthouse ha sempre dimostrato attenzione per la sua cittadina, investendo milioni di sterline nel suo sviluppo: con 1,6 milioni ha rinnovato l'ospedale cittadino e con 750mila sterline ha finanziato l'installazione di una statua nella via principale della città. Ora arrivano 41 milioni di sterline, cifra che corrisponde al suo intero patrimonio. Nel suo testamento ha lasciato 300mila sterline alle sue domestiche, segretarie e giardinieri, come sostiene il quotidiano britannico Sun. I suoi gioielli sono andati alla moglie del figlio, a lui - al momento comunque alla guida dell'azienda - neanche un centesimo.