Gb, la banca Santander deposita per errore 130 milioni di sterline sui conti di 75mila persone

La mattina di Natale decine di migliaia di persone hanno ricevuto un regalo inaspettato: la banca Santander ha infatti accreditato per errore un totale di 130 milioni di sterline su 75mila conti correnti britannici . Lo staff dell'istituto di credito sta ora cercando di recuperare il denaro, ma il compito diventa via via più difficile perché nella gran parte dei casi gli accrediti sono avvenuti su conti correnti di banche rivali.

Secondo il quotidiano britannico The Times l'errore si è verificato nel momento in cui i pagamenti effettuati da 2mila account aziendali sono stati fatti due volte.

Santander ha sottolineato di aver già iniziato a parlare con gli istituti rivali, spiegando che le banche "cercheranno di recuperare i soldi dai conti dei loro clienti". Tuttavia, non è chiaro come risponderanno nel caso in cui i loro clienti abbiano già speso i soldi. Santander ha infine precisato che potrebbe contattare direttamente le persone per riavere il denaro.