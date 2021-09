Gb, Johnson valuta uso dei militari per rifornire stazioni servizio

IPA

Centinaia di soldati potrebbero essere impiegati per consegnare carburante nelle stazioni di servizio del Regno Unito nell'ambito di un piano di emergenza che il governo esaminerà per rispondere alla carenza di autotrasportatori e all'assalto degli automobilisti alle pompe di benzina. Il primo ministro Boris Johnson riunirà il governo per esaminare la cosiddetta "Operazione Escalin", piano di emergenza in caso di una Brexit senza accordo.