Gb, Johnson: "Sostegno a Ucraina nella lotta contro l'invasione russa"

Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha dichiarato davanti alla Camera dei Comuni che "la priorità immediata è di unirci ai nostri alleati per garantire che l'Ucraina prevalga nella sua coraggiosa lotta contro l'aggressione di Putin".

"Siamo tutti consapevoli che se Putin non viene fermato in Ucraina, troverà nuovi bersagli per i suoi attacchi vendicativi, e non stiamo sostenendo un ideale astratto, ma il primo principio di un mondo pacifico", ha aggiunto Johnson.