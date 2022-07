Gb, Johnson sempre più in bilico: lasciano altri 4 ministri

Altri quattro quelli che infatti hanno deciso di lasciare l'esecutivo nella giornata di giovedì: si tratta del ministro per l'Irlanda del Nord, Brandon Lewis, del ministro per la sicurezza, Damian Hinds, di quello per la Scienza, George Freeman, e della ministra del Tesoro, Helen Whately.

Lewis, Hinds e Freeman hanno pubblicato le loro lettere di dimissioni sui rispettivi account Twitter. Un "governo dignitoso e responsabile si basa su onestà, integrità e rispetto reciproco: è motivo di profondo rammarico personale per me dover lasciare il governo poiché non credo più che quei valori devono rispettati", ha scritto Lewis motivando le sue di ministro da ministro, Sottolineando che "una decisione di lasciare il governo non viene soprattutto mai presa alla leggera, in un momento così critico per l'Irlanda del Nord".

"È stato un enorme privilegio e responsabilità ricoprire il ruolo di ministro della Sicurezza. Non devono volerci le dimissioni di membri di colleghi, ma per il nostro Paese, e confidando nella nostra democrazia, occorre un cambio di leadership". Ha scelto queste parole per lasciare il ministro per la Sicurezza Hind .

"Adesso basta, non può andare avanti". Così ha tuonato su Twitter il ministro della Scienza Freeman . "Il caos al n. 10 di Downing Street, il crollo della responsabilità collettiva del Gabinetto, l'abbandono del codice ministeriale, la difesa dell'illegalità e della sfida al Parlamento sono tutti insulti al conservatorismo in cui credo e che sostengo", ha affermato, accusando Johnson di avere mostrato "mancanza di trasparenza e franchezza nei confronti del Parlamento".

L'esecutivo britannico, insomma, continua a perdere pezzi. Mercoledì a dire basta era stato Michael Gove, responsabile dello strategico portafogli del Livellamento delle Disuguaglianze Territoriali e grande sostenitore della campagna referendaria pro Brexit del 2016. Dimissioni seguite a quelle di altre due figure chiave, il Cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak , e il ministro della Salute, Sajid Javid .