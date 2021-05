Gb, Johnson: ok agli ospiti in casa e riaprono i pub al chiuso

Ansa

Da lunedì 17 maggio in Gran Bretagna sarà di nuovo possibile avere ospiti in casa, fino a sei persone o a due famiglie, e ripartirà il servizio al coperto per ristoranti e pub. Lo ha annunciato il premier Boris Johnson illustrando la prossima tappa delle riaperture post lockdown. Riapriranno inoltre hotel, cinema, altri luoghi pubblici per intrattenimento e sport e si potranno invitare fino a 30 persone a funerali e matrimoni.