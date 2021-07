Gb, Johnson non si isola dopo contatto con ministro Javid positivo

Twitter

Il primo ministro britannico Boris Johnson non andrà in isolamento in seguito al contatto con il ministro della Salute Sajid Javid, risultato positivo al Covid e aderisce invece ad un "programma pilota" offerto dal Sistema sanitario nazionale che gli consente di continuare a lavorare a Downing Street sottoponendosi però a test quotidiani. Lo conferma Downing Street, riferiscono i media britannici.