Gb, Johnson difende regole anti coronavirus: "Sbaglia chi è contrario"

"Sono profondamente in disaccordo" con chi suggerisce di lasciare che "il virus faccia il suo corso" anche a costo di avere più morti. Lo ha detto Boris Johnson in un briefing sull'emergenza Covid durante il quale ha difeso le restrizioni estese nel Regno Unito. Il premier britannico, pur ammettendo che occorrerà tempo per vedere l'effetto positivo delle restrizioni, ha confermato che il trend dei contagi resta in aumento.