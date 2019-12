Gb, Johnson: "Brexit è l'alba di una nuova era, la ratifica è un dono di Natale"

La Brexit sarà "l'alba di una nuova era" per il Regno Unito e il primo voto in programma alla Camera dei Comuni sulla legge di ratifica dell'uscita dall'Ue è "un regalo incartato per Natale al popolo britannico". Lo ha detto Boris Johnson, introducendo il dibattito sulla legge. Per il premier britannico, si tratta di "una promessa mantenuta" e di un modo per mettere fine "ad anni di rinvii e acrimonia in Parlamento".