Gb, allarme per l'inquinamento nei fiumi: "Situazione disperata"

I fiumi della Gran Bretagna sono in uno "stato disperato" a causa dell'inquinamento.

A lanciare l'allarme è il Rivers Trust, l'ente che monitora lo stato dei corsi d'acqua nel Paese. Secondo l'ultimo rapporto annuale, nessun tratto di fiume nel Paese può essere considerato in "buone" condizioni generali. L'inquinamento agricolo contribuisce per il 62% a questa situazione, soprattutto per l'uso dei diserbanti e di altri prodotti chimici.