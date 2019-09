Gb, il governo Johnson riprova il voto sulle elezioni anticipate

Il governo Tory di Boris Johnson torna alla carica sulle elezioni anticipate, e dopo il mancato quorum di mercoledì annuncia un nuovo voto alla Camera dei Comuni per la convocazione delle urne. Il nuovo tentativo è in programma per lunedì, secondo quanto reso noto agli stessi deputati dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Jacob Rees-Mogg.