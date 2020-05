Gb, il braccio destro di Johnson interrogato per violazione del lockdown

Il consigliere e braccio destro del premier britannico Boris Johnson, Dominic Cummings, è stato ascoltato dalla polizia per violazione del lockdown. Infatti è stato visto a Durham dalla famiglia, a centinaia di chilometri dalla sua casa di Londra, nonostante fosse in auto-isolamento per sintomi di coronavirus. Secondo il Guardian, Cummings si trovava a Durham il 5 aprile, poco più di una settimana dopo il suo auto-isolamento.