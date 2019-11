Gb, identificate tutte le 39 vittime vietnamite del "tir della morte"

In Gran Bretagna è terminata l'identificazione di tutte le 39 vittime del "tir della morte". I cadaveri di 29 adulti e di 10 minorenni sono stati trovati all'interno del container sbarcato il 23 ottobre nel sud dell'Inghilterra, dopo un lungo viaggio della disperazione iniziato in Asia. La polizia britannica ha confermato l'origine vietnamita di tutti e 39, in un primo tempo indicati erroneamente come cinesi.