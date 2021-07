Ha vinto un milione di sterline alla lotteria ma non ha mai riscosso il premio il vincitore di un biglietto di Euromillions . L'inconsapevole fortunato ha giocato a Londra il 28 gennaio e, dato che per regolamento si hanno sei mesi di tempo per richiedere il denaro, ha solo pochi giorni - fino al 28 luglio - per palesarsi e prendere ciò che gli appartiene. Lo riporta il Mirror.

La lotteria Euromillions - EuroMillions è una lotteria pan-europea alla quale è possibile giocare in Spagna, Francia, Regno Unito, Svizzera, Irlanda, Portogallo, Austria, Belgio e Lussemburgo.

Non si sa se il misterioso vincitore sappia o meno di aver vinto. Gli unici indizi noti al momento sono che la giocata è stata emessa nel quartiere londinese di Lewisham a gennaio con il codice VSHS38986. Negli ultimi giorni, i giocatori della lotteria EuroMillions sono stati invitati a ricontrollare i propri biglietti e i numeri sovraimpressi.



"Stiamo esortando tutti a controllare i loro vecchi biglietti un'ultima volta. Questo premio che cambia la vita potrebbe davvero aiutare a trasformare i sogni in realtà per qualcuno là fuori", ha affermato un portavoce dichiarato dell’Ente che regola le lotterie britanniche. In caso di mancato ritiro, la somma sarà utilizzata per i progetti finanziati dalla National Lottery in tutto il Regno Unito.