Gb, il governo annuncia giro di vite per i disoccupati che non cercano lavoro

Il governo britannico ha annunciato un giro di vite nei confronti dei beneficiari di sussidi pubblici per la disoccupazione che però non cercano un lavoro quando invece potrebbero.

Fa parte di un più ampio "piano di ritorno al lavoro" per risolvere il problema persistente del milione di posti vacanti in Gran Bretagna e che prevede investimenti per 2,5 miliardi di sterline (2,8 miliardi di euro) nei prossimi cinque anni. Ma quello che fa più discutere riguarda le sanzioni introdotte dall'esecutivo conservatore di Rishi Sunak nei confronti di quanti percepiscono benefit, ma non si rivolgono ai centri per l'impiego o rifiutano una proposta di lavoro.