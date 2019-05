Gb, fuga di notizie sul dossier Huawei: silurato ministro Difesa

Il giovane ministro della Difesa britannico, Gavin Williamson, è stato silurato dalla premier Theresa May, dopo le polemiche per l'anticipazione ai media della decisione consentire a Huawei di fornire "componenti non cruciali" per il 5G. Williamson è stato riconosciuto responsabile della fuga di notizie sulla base di un'inchiesta interna, e la May ha fatto sapere di avere "perso fiducia" in lui.