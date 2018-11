Gb, disaccordo su intesa con Ue: si dimette il ministro della Brexit

Nuovo duro colpo per il governo di Theresa May. Dopo l'addio del ministro per l'Irlanda del Nord, in disaccordo con l'intesa raggiunta per l'uscita del Regno Unito dalla Ue, è lo stesso ministro per la Brexit, Dominic Raab, ad aver presentato le sue dimissioni. "Non posso in buona coscienza sostenere i termini proposti per il nostro accordo con l'Ue", ha spiegato Raab in un post su Twitter.