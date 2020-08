Gb, deputato Tory arrestato con l'accusa di violenza sessuale

Un deputato conservatore britannico è stato arrestato, e poi rilasciato su cauzione, per il reato di violenza carnale. Le accuse arriverebbero da una ex impiegata dell'uomo, le cui generalità non sono state rese note. Secondo quanto spiegato dalla polizia di Londra, al centro delle indagini ci sarebbero quattro episodi, avvenuti tra il luglio del 2019 e il gennaio del 2020. I Tory hanno reso noto di considerare l'accaduto "assai grave".