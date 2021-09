Gb, deputata rivendica i diritti delle neo-mamme: in Parlamento con il suo bebè

Stella Creasy è una neo-mamma e come tutte le neo-mamme chiede che sia rispettato il suo diritto di tornare al lavoro. Creasy di professione è una deputata e, non avendo nessuno a cui lasciarlo, si è portata il figlio in Parlamento. Il piccolo ha fatto ingresso nella House of Commons stretto al petto della donna. La laburista voleva dimostrare ai colleghi quanto, per una madre, sia difficile presenziare alle sedute. Così rivendica diritti e tutele garantiti nel Regno Unito a tutti i dipendenti.

Una volta presa la parola, Stella Creasy ha avviato un botta e risposta con il conservatore Jacob Rees-Mogg, Leader della Camera dei Comuni di Westminster nonché padre di sei figli. Con ironia, Creasy ha detto - rivolgendosi direttamente a Rees-Mogg - di sapere "che alcuni in questo posto non sono fan delle madri nella madre di tutti i Parlamenti. Sono sicura che Lei non è tra loro e quindi vuole incontrare una delegazione interpartitica per vedere come possiamo assicurarci che tutti in questo Parlamento rispettino la legge sulla maternità e sul congedo parentale?"

Rees-Mogg ha replicato che a suo avviso "le regole attuali sono perfettamente ragionevoli e del tutto in linea con la legge", facendo poi complimenti al figlio della laburista.