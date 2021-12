Gb, dalla Camera dei Comuni sì al Green pass ma è "rivolta" dei deputati Tory

Afp

Boris Johnson durante l'approvazione alla Camera dei Comuni del piano B di restrizioni anti-Covid per contrastare la variante Omicron ha subito la peggiore "ribellione" di deputati del suo partito conservatore da quando è premier. Un centinaio, secondo le prime stime, hanno votato contro il provvedimento riguardante l'obbligo di Green pass nei grandi eventi al chiuso. Per il via libera è stato essenziale il sostegno dell'opposizione laburista.