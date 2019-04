Gb, Corbyn: scioccato per i soldati che sparano alla mia sagoma

L'episodio, potenzialmente minaccioso e comunque dal sapore intimidatorio, è stato condannato come "totalmente inaccettabile" da un portavoce militare e da esponenti del governo Tory, mentre il ministro della Difesa, Gavin Williamson, ha promesso l'avvio di un'inchiesta interna che secondo la Bbc è già in corso.



Difficile per i media determinare l'origine delle immagini, che secondo alcuni potrebbero essere state girate tra militari britannici in Afghanistan. Jess Phillips, deputata del Labour spesso dissidente dalla linea Corbyn, ha denunciato l'accaduto come il frutto un clima "odioso e irresponsabile", mentre la ministra ombra corbyniana Angela Rayner ha chiesto trasparenza e che i risultati dell'indagine siano resi "pubblici".