Gb: con Brexit senza accordo stop subito alla libera circolazione

In caso di Brexit senza accordo, il 31 ottobre il governo britannico del neopremier Boris Johnson interromperà immediatamente la libera circolazione delle persone. Una portavoce ha spiegato che "introdurremo subito regole più rigide in materia di criminalità per le persone che entrano" nel Paese, e altre novità sul sistema di ingresso "sono in via di elaborazione". L'annuncio ha già suscitato aspre critiche.