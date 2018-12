Gb, cargo italiano: 4 migranti incriminati per rissa, non sequestro

La giustizia britannica ha incriminato solo per rissa e arrembaggio, non per sequestro o dirottamento, i quattro africani arrestati sabato durante un blitz delle forze speciali a bordo del cargo italiano "Grande Tema", di cui avevano cercato di prendere il controllo alle porte di Londra. I migranti si erano imbarcati clandestinamente sulla nave, di proprietà dell'armatore Grimaldi, a Lagos, in Nigeria, e avevano minacciato l'equipaggio.