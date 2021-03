Gb, Boris Johnson si è vaccinato con AstraZeneca 

Twitter

Boris Johnson ha ricevuto a Londra la prima dose di vaccino anti-Covid come previsto per la sua fascia d'età (ha 56 anni). Il premier britannico ha optato per l'iniezione di AstraZeneca per dare l'esempio, dopo che alcuni Paesi Ue avevano interrotto la somministrazione a causa dei timori di effetti collaterali legati a singoli episodi di trombosi.