Gb, basta canone Bbc gratis ai pensionati: dal 2020 pagheranno anche gli over 75

La Bbc ha deciso di chiudere definitivamente la "stagione" del canone televisivo gratis per tutti i pensionati britannici over 75. Lo ha annunciato la stessa emittente, recependo con un atto formale il taglio introdotto da una controversa riforma promossa nei mesi scorsi dal governo conservatore e approvata dal Parlamento di Westminster. Il beneficio riguardava finora tutti gli anziani del Regno, 3,7 milioni di persone circa.

La cosiddetta licenza resterà a costo zero solo per 900mila nuclei familiari comprendenti almeno una persona con l'equivalente britannico della pensione minima. Il cambiamento entrerà in vigore dal giugno del 2020: il cda della Bbc, che avrebbe potuto anche mantenere il beneficio, ma finanziandolo dal proprio bilancio dopo la fine dello stanziamento statale ad hoc deciso a livello politico, ha fatto sapere di aver preso la decisione dopo una consultazione fra un campione 190mila utenti, il 52% dei quali si è dichiarato a favore, e di considerarla "equa".



Anche il governo aveva giustificato nei mesi scorsi il cambiamento in termini di "equità" generazionale, rispetto a un benefit accordato finora indistintamente agli ultra 75enni in un Paese nel quale diversi anziani percepiscono oggigiorno redditi superiore (o meno bassi) di quelli di numerosi giovani.