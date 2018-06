11 giugno 2018 15:49 Gb, barista vede un cliente anziano sempre da solo: mobilita il web per trovargli compagnia Il manager di un pub di Northampton ha voluto condividere su Facebook la commovente storia di John ed è partito il tam tam social per aiutare lʼuomo

Frequentava lo stesso bar tutte le sere, ordinava un boccale di birra e si sedeva al solito posto, sempre da solo. Un giorno Benjamin Lopez, il manager del Lord Byron, un locale di Northampton (Gran Bretagna), ha voluto sedersi a fianco a quel cliente anziano per fare due chiacchiere. Ha scoperto così che l'uomo si chiama John e che tutti i suoi familiari sono venuti a mancare e per questo era sempre da solo: l'anziano ha ammesso di non avere nessuno con cui parlare e si è sorpreso quando Benjamin lo ha avvicinato. Il barista ha voluto condividere la storia di John in un post su Facebook. In tanti hanno cominciato a contattarlo perché volevano aiutare l'anziano: fargli compagnia o semplicemente offrirgli una birra.

"Lui è John, uno dei clienti abituali, tutti i giorni viene nel locale e ordina un paio di birre. Nelle scorse settimane ho notato che non parlava mai con nessuno, che è sempre seduto da solo. Oggi ho colto l'occasione per sedermi con lui a fare due chiacchiere. John mi ha raccontato che non ha più nessuno perché tutti i suoi familiari sono morti, che vive da solo e non parla mai con nessuno. Infatti era molto sorpreso che fossi venuto al suo tavolo per parlare con lui ed era molto felice. Ho voluto condividere la sua storia perché mi piacerebbe che qualcuno di voi lasciasse per lui un piccolo messaggio nei commenti così da farlo sentire meno solo, io gli mostrerei i vostri messaggi la prossima volta che viene per la solita pinta", ha scritto Benjamin su Facebook.