Gb, auto contro scolari: arrestato un sospetto

La polizia di Loughton ha arrestato un uomo in relazione all'incidente avvenuto a Debden, in Gran Bretagna, in cui è morto un dodicenne. Il ragazzino è deceduto dopo essere stato investito da un'auto vicino alla scuola media Debden Park, in Gran Bretagna, insieme ad altre cinque persone. Il conducente, 51 anni, è sospettato anche di tentato omicidio nei confronti delle altre cinque persone, quattro ragazzi e una donna di 23 anni, rimaste ferite.