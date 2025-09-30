Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Dopo l'iniziativa occidentale per reintrodurle all'Onu

Gb annuncia con Ue il ritorno in vigore delle sanzioni contro l'Iran

30 Set 2025 - 12:56
© Ansa

© Ansa

La Gran Bretagna, in condivisione con l'Ue, ha formalizzato l'introduzione di sanzioni contro 71 tra individui ed entità iraniane. L'iniziativa - come si legge in un comunicato del Foreign Office - arriva dopo il recente ripristino del regime sanzionatorio contro Teheran promosso dall'Occidente in sede Onu. Ciò sulla scia dell'interruzione dei negoziati sul programma nucleare dell'Iran con i rappresentanti di Londra, Berlino e Parigi, firmatari nel 2015 di un accordo sul nucleare con Teheran assieme a Washington, Mosca e Bruxelles. Accordo mai più rinnovato dopo il ritiro unilaterale degli Usa nel 2018.

gran bretagna
ue
iran

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri