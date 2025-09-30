Gb annuncia con Ue il ritorno in vigore delle sanzioni contro l'Iran

La Gran Bretagna, in condivisione con l'Ue, ha formalizzato l'introduzione di sanzioni contro 71 tra individui ed entità iraniane. L'iniziativa - come si legge in un comunicato del Foreign Office - arriva dopo il recente ripristino del regime sanzionatorio contro Teheran promosso dall'Occidente in sede Onu. Ciò sulla scia dell'interruzione dei negoziati sul programma nucleare dell'Iran con i rappresentanti di Londra, Berlino e Parigi, firmatari nel 2015 di un accordo sul nucleare con Teheran assieme a Washington, Mosca e Bruxelles. Accordo mai più rinnovato dopo il ritiro unilaterale degli Usa nel 2018.