Gb, allerta varianti Covid a Manchester: test porta a porta

Si allarga a Manchester l'allerta sulle nuove varianti del Covid-19. Lo confermano il servizio sanitario nazionale britannico e fonti di governo, annunciando il via a una nuova ondata di test porta a porta ad hoc che per ora saranno offerti a 10mila persone in alcune aree della città. Ad allarmare resta inoltre la minaccia potenziale d'importare ulteriori varianti dall'estero, quelle sudafricana e brasiliana in testa.