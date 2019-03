Gb, accoltellato attore e attivista comunista scozzese

Agguato dai contorni ancora da chiarire a Edimburgo contro l'attore scozzese Tam Dean Burn, accoltellato di giorno lungo il centralissimo Royal Mile all'uscita dalla Scottish Poetry Library, dove aveva appena tenuto un recital di poesia. Burn, 61 anni, noto per i suoi ruoli televisivi e teatrali, ma anche per il suo impegno sociale e per il suo attivismo politico per il Partito Comunista britannico, è rimasto ferito in modo non grave.