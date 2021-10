Gb, a Londra lunghe file ai benzinai: il 4 ottobre arriva esercito

Ansa

Lunghe code sono state segnalate fuori dai benzinai a Londra e nel sud est dell'Inghilterra, dove continua la carenza di carburante. Migliore, invece, la situazione nel resto del Paese, secondo la Petrol Retailers Association. Per fronteggiare la crisi della benzina il governo di Boris Johnson ha comunque deciso di far intervenire l'esercito. Da lunedì 4 ottobre 200 soldati saranno dispiegati per rifornire le stazione di servizio.