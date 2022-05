Gb, 34enne italiano ucciso a Sheffield: arrestati un 17enne e un 18enne

L'appello della polizia inglese -

La polizia inglese ha diffuso le immagini delle ultime ore di vita di Giannini. Intorno alle 23 la vittima si trova all'interno del parco. L'uomo è vivo e il delitto verrà scoperto solo all'alba. Da qui l'ulteriore appello delle forze dell'ordine di Sheffield a chi possa aver visto o percepito qualcosa in relazione alla morte dell'italiano che, secondo quanto emerso dall'autopsia, sarebbe stata accoltellato.

Da pochi mesi in Gran Bretagna -

A Sheffield, dopo il riconoscimento ufficiale della salma, si trovano il fratello e la cognata della vittima, Stefano e Valentina, anche per il disbrigo di tutte le procedure burocratiche prima del rimpatrio della salma in Italia. A Mesagne (Brindisi), città di origine della vittima, un sentimento di dolore e di strazio accompagna le ore di attesa per il rientro del feretro. Giannini aveva fatto prima un'esperienza lavorativa nel Nord Europa, poi nel 2020 aveva aperto una pizzeria in Germania, a Titisee-Neustadtm, nei pressi della Foresta Nera, con il fratello e la cognata. Qualche mese fa, invece, la scelta di trasferirsi in Gran Bretagna, e in particolare a Sheffield dove lavorava in una pizzeria che si trova a circa 5 chilometri dal parco dove è stato ucciso.