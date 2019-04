Gb, 2 milioni di immagini di abusi sui minori: pedofilo condannato a 23 mesi

Due milioni di immagini di abusi sui minori. Un archivio di foto pedopornografiche contenuto in un hard disk che Edward Brooks, un uomo di 52 anni teneva nascosto in un muro a intercapedine nella sua casa a Minehead, nel Somerset (Regno Unito) . Il materiale è stato scoperto dalle autorità nel 2017. Ciononostante, ai tempi l'uomo era stato graziato e aveva evitato la prigione. Il 52enne, però, ha continuato a scaricare foto e video indecenti di bambine anche sotto gli 8 anni. Per questo, il giudice ha deciso di condannarlo a 23 mesi di prigione. Una decisione che sta comunque facendo discutere, perché la pena è considerata esigua.

"Dietro la sconcertante collezione di immagini e video di Edward Brooks ci sono tanti bambini che hanno subito abusi traumatici, che vedranno la loro vita cambiata. Brooks è stato giustamente mandato in prigione da dove dovrà intraprendere un intenso programma di riabilitazione. La portata del reato di Brooks mette in evidenza anche quanto sia diventata grande questa industria contorta e la necessità per le autorità e le aziende tecnologiche di lavorare all'unisono per distruggere le reti che creano e condividono questi terribili contenuti", ha dichiarato un portavoce dell'ente di protezione dell'infanzia in Regno Unito.