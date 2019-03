Gb:11 anni a donna per mutilazioni genitali,prima condanna nel Paese

Prima condanna per una mutilazione genitale femminile in Gran Bretagna. La Corte di Old Bailey ha dichiarato colpevole una donna ugandese di 37 anni, accusata di aver infierito nel 2017 sulla propria figlia di 3 anni. La 37enne, residente nella zona est di Londra, dovrà scontare 11 anni di carcere, più altri due per la diffusione di immagini oscene e di pornografia estrema.