Gazprom, verso manutenzione turbine: si rischia flusso di gas al 20%

Il flusso del gasdotto Nord Stream 1, che invia gas dalla Russia alla Germania, rischia di scendere al 20% della sua capacità.

Lo ha dichiarato la compagnia energetica russa Gazprom in una nota, ricordando che l'infrastruttura opera attualmente al 40% della sua capacità, ma una delle due turbine in funzione dovrebbe essere fermata per manutenzione a fine mese. Pertanto, se non si sbloccherà il ripristino della turbina inviata in Canada, "il flusso attraverso il gasdotto scenderà al 20% della capacità".