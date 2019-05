Gaza, scatta il cessate il fuoco: conferma da esercito Israele

L'esercito israeliano ha annunciato "il ritorno alla normalità nelle retrovie israeliane" a partire dalle 7 (le 6 in Italia). Si tratta di un'implicita conferma di un'intesa per il cessate il fuoco a Gaza, annunciata in precedenza anche dalla televisione al-Aqsa di Hamas. La tv israeliana ha riferito che Israele si sarebbe impegnata a realizzare entro una settimana tutti gli impegni concernenti la tregua.