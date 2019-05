Gaza, raid di Tel Aviv sulla Striscia: morti almeno sette palestinesi | Moavero: "Difendersi diritto di Israele"

Torna altissima la tensione tra Gaza e Israele e si allontana l'obiettivo di un cessate il fuoco perseguito in questi giorni dai mediatori a Il Cairo. Dopo gli scontri avvenuti venerdì al confine, dalla Striscia è partita una pioggia di oltre 250 razzi contro Israele . La risposta dello Stato ebraico non si è fatta attendere . In decine di raid aerei hanno perso la vita sette persone , tra cui una bambina di 14 mesi e la madre incinta.

Netanyahu: "Avanti con raid, Hamas pagherà un prezzo pesante" - Gli scontri non sembrano destinati a placarsi a breve giro. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha infatti spiegato di aver dato "istruzione alle Forze Armate di continuare i massicci attacchi contro gli elementi terroristici a Gaza. Hamas è responsabile non solo dei suoi attacchi ma anche di quelli della Jihad islamica e pagherà un prezzo molto pesante". Israele invia brigata al confine - A confermare l'escalation della tensione arriva anche la notizia che l'esercito israeliano ha inviato al confine la 7/a brigata corazzata a cui potrebbero essere affidate "missioni offensive". Lo ha detto il portavoce militare Jonathan Conricus, spiegando che "si tratta di mezzi blindati e di altro personale". Alla domanda se l'esercito si appresta ad entrare a Gaza, Conricus ha risposto che "la brigata si terrà a disposizione nel caso dovesse ricevere ordini per missioni offensive. Il che significherebbe agire oltre il nostro territorio". Un israeliano ucciso da un razzo palestinese - Secondo il ministero della Salute palestinese, ci sarebbero inoltre una quarantina di feriti, tra cui almeno un bambino. Il lancio di razzi dalla Striscia verso Israele avrebbe provocato 4 feriti e una vittima, un 58enne rimasto ucciso dall'esplosione di un razzo all'ingresso della sua abitazione ad Ashkelon.

Nella notte 180 razzi su Israele - Solo nella notte tra sabato e domenica sono stati 180 i razzi lanciati da Gaza contro Israele: in tutto da sabato ne sono arrivati circa 430. Lo sostengono fonti della difesa israeliana secondo cui sono stati 60 gli obiettivi sia di Hamas sia della Jihad islamica colpiti in risposta dall'esercito nella Striscia.



Moavero: "Difendersi è un diritto di Israele" - Sugli scontri in corso tra Gaza e Israele è intervenuto il ministro degli Esteri italiano, Enzo Moavero Milanesi che in una nota condanna "con fermezza il lancio di razzi verso il territorio israeliano, ribadisce che Israele, al pari di ogni Stato, ha diritto all'autodifesa e rinnova, a nome dell'Italia, un forte appello affinché cessino le aggressioni e le violenze". Il ministero, prosegue la nota, "segue con attenzione e preoccupazione il grave riacutizzarsi delle tensioni a Gaza che, come già accaduto molte volte in passato, mettono a repentaglio tante persone".



I tentativi di mediazione - La diplomazia è intanto al lavoro, con l'Onu che ha stretto i contatti con le parti per un cessate il fuoco mentre dall'Ue arriva un forte e netto monito a fermare immediatamente il lancio di razzi verso Israele, auspicando una de-escalation per proteggere i civili. "Sia gli israeliani sia i palestinesi hanno diritto di vivere in pace", ha sottolineato l'ufficio di azione esterna europea appoggiando gli sforzi di Egitto e Qatar.