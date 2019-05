Gaza, raid di Tel Aviv sulla Striscia: morti almeno sei palestinesi

Torna altissima la tensione tra Gaza e Israele facendo allontanare l'obiettivo di un cessate il fuoco perseguito in questi giorni dai mediatori a Il Cairo. Dopo gli scontri avvenuti venerdì al confine, dalla Striscia è partita una pioggia di oltre 250 razzi contro Israele. La risposta dello Stato ebraico non si è fatta attendere. In decine di raid aerei hanno perso la vita sei persone, tra cui una bambina di 14 mesi e la madre incinta.