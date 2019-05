Gaza, raid di Tel Aviv sulla Striscia | Jihad minaccia di colpire centrale nucleare se Israele non si ferma

Una vittima e alcuni feriti - Un palestinese è rimasto ucciso nel bombardamento israeliano nel nord della Striscia di Gaza, in prossimità di Beit Hanun. Lo riferisce il ministero della sanità locale. In precedenza altri quattro palestinesi sono stati feriti quando l'aviazione israeliana ha colpito due lancia razzi nel nord della Striscia.



La reazione di Hamas - "La resistenza resta pronta a reagire ai crimini commessi dall'occupazione, non consentirà che sia versato il sangue del nostro popolo ed è determinata a difenderlo quando esso marcia pacificamente" al confine con Israele, ha commentato Hamas attraverso il suo portavoce Abdel Latif al-Qanu, mentre da Gaza proseguono i lanci di razzi.



La "causa" della pesante controffensiva israeliana - Tra i vari episodi che hanno scatenato la reazione di Tel Aviv, anche il lancio di un razzo che, sparato da Gaza, ha centrato il tetto di una casa in prossimità della città israeliana di Ashqelon. Una coppia che era nell'abitazione si è salvata perché, al suono delle sirene di allarme, aveva appena raggiunto la apposita stanza blindata.



Il premier Benjamin Netanyahu ha deciso di lasciare la propria residenza e di recarsi per consultazioni a Tel Aviv.



Chiusi i confini con Gaza - Israele ha chiuso i confini con Gaza, sia quello pedonale di Eretz sia quello merci di Kerem Shalom, dopo il lancio di azzi dalla Striscia. Lo ha annunciato il Cogat, l'ente di governo che controlla i Territori palestinesi. Il capo del Cogat, generale Kamil Abu Rukun, ha anche disposto la chiusura della zona di pesca al largo della costa di Gaza. Tutte i provvedimenti sono fino a nuovo annuncio.