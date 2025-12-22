Logo Tgcom24
Mondo
Allarme umanitario

Msf: a rischio la nostra presenza a Gaza per le regole israeliane sulle Ong

Medici Senza Frontiere denuncia possibili effetti immediati sull'accesso alle cure per la popolazione civile

22 Dic 2025 - 06:13
Le recenti misure adottate da Israele per la registrazione delle organizzazioni non governative internazionali rischiano di lasciare centinaia di migliaia di persone nella Striscia di Gaza senza accesso a cure mediche salvavita. A lanciare l'allarme è Medici Senza Frontiere, una delle principali organizzazioni sanitarie attualmente operative nell'area. Secondo l'organizzazione, le nuove disposizioni potrebbero portare alla revoca della registrazione delle Ong internazionali a partire dal 1 gennaio. In assenza di registrazione, sottolinea Msf, le organizzazioni non sarebbero più in grado di garantire servizi essenziali alla popolazione di Gaza e della Cisgiordania.

gaza
medici senza froniere