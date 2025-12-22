Msf: a rischio la nostra presenza a Gaza per le regole israeliane sulle Ong

Le recenti misure adottate da Israele per la registrazione delle organizzazioni non governative internazionali rischiano di lasciare centinaia di migliaia di persone nella Striscia di Gaza senza accesso a cure mediche salvavita. A lanciare l'allarme è Medici Senza Frontiere, una delle principali organizzazioni sanitarie attualmente operative nell'area. Secondo l'organizzazione, le nuove disposizioni potrebbero portare alla revoca della registrazione delle Ong internazionali a partire dal 1 gennaio. In assenza di registrazione, sottolinea Msf, le organizzazioni non sarebbero più in grado di garantire servizi essenziali alla popolazione di Gaza e della Cisgiordania.