Gaza, media: "Un neonato e un bimbo di 9 anni morti di freddo"

Un neonato è deceduto a causa del freddo nella Striscia di Gaza, dove la tempesta Byron continua a portare morte e distruzione. Lo riportano Al Jazeera e l'agenzia palestinese Wafa, secondo cui il neonato è morto nel campo di Al-Shati. Al Jazeera ha poi riferito della morte per il freddo di Hadeel Al-Masri, 9 anni, in un rifugio per sfollati a ovest di Gaza City. Fonti della Wafa hanno riferito, inoltre, che 5 palestinesi sono deceduti nella notte dopo il crollo di una casa che ospitava sfollati a Bir an-Naaja, nel nord di Gaza. E ancora, all'alba, due persone sono morte dopo che un muro è crollato sulle tende a ovest di Gaza City.