Manifestazione pro Palestina a Londra, organizzatori: presenti in 800mila

Più di 800mila persone sono scese in piazza a Londra in difesa di Gaza, per sostenere la causa del popolo palestinese.

"Siamo più di 800mila e il numero potrebbe arrivare a un milione. Questa è la seconda marcia più grande della storia britannica", ha dichiarato una delle organizzatrici dal palco allestito nel quartiere Nine Elmsa. Precedentemente la polizia aveva stimato la presenza di circa 300mila persone. Durante il corteo un gruppo di circa 150 contro-manifestanti si è scontrato con la polizia in Parliament square.