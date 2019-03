Gaza, lanciato un razzo verso il Neghev israeliano

Un razzo è stato lanciato da Gaza verso il Neghev israeliano. Lo ha riferito un portavoce militare. Per ora non si segnalano vittime. In precedenza le sirene di allarme erano risuonate in alcuni villaggi israeliani di frontiera e la popolazione è corsa nei rifugi. E' di un morto e di 42 feriti, invece, il bilancio fornito da fonti mediche degli incidenti avvenuti al confine fra Gaza ed Israele.