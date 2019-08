Gaza, lanciati quattro razzi contro Israele

Quattro razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza contro Israele. Lo ha detto il portavoce militare israeliano, secondo cui tre sono caduti dentro il territorio di Gaza mentre l'altro in un campo aperto in Israele. In risposta ai tiri dall'enclave palestinese, l'aviazione israeliana, ha aggiunto l'esercito, ha colpito una postazione di Hamas nel nord della Striscia.