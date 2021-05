Gaza, l'Egitto chiede una tregua a Israele per evacuare i feriti

Afp

L'Egitto ha chiesto a Israele di fermare i bombardamenti aerei di Gaza per evacuare i feriti e una tregua per poter far entrare assistenza medica a Gaza. Il prosieguo dei bombardamenti israeliani impedisce però un incontro della delegazione di sicurezza egiziana con le fazioni della Striscia. Il Cairo ha chiesto ai Paesi occidentali di esercitare pressioni su Israele affinché accetti il cessate il fuoco.