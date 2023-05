Fazioni armate di Gaza minacciano attacchi "su altri fronti"

Da Gaza la Jihad islamica ha subito accusato Israele di essere responsabile della morte in carcere di Adnan. "Questo crimine - ha avvertito in un comunicato - non passerà senza una reazione". Le fazioni armate attive a Gaza hanno quinid pubblicato un comunicato congiunto in cui rivendicano la paternità dei lanci di razzi verso il territorio israeliano e in cui, riferendosi alla morte dello sceicco, hanno dichiarato: "Si tratta di una prima reazione al crimine disgustoso, che provocherà reazioni del nostro popolo su tutti i fronti". Nel comunicato le fazioni hanno messo in guardia Israele dal compiere "altre aggressioni. La resistenza resta in elevato stato di allerta".