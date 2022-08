Gaza, Israele: "Colpiremo con forza se la tregua sarà violata"

La tregua tra Israele e la Jihad Islamica a Gaza, negoziata con l'aiuto dell'Egitto, è entrata in vigore.

La notizia è stata confermata da Israele, che ha però minacciato di colpire "con forza" se il cessate il fuoco dovesse essere infranto. La dichiarazione da fonti governative, scrive Times of Israel, segna un cambiamento epocale per Israele, che non ha mai confermato ufficialmente un cessate il fuoco con i gruppi di Gaza. Nella dichiarazione si ringrazia poi l'Egitto per gli sforzi compiuti nel garantire la fine dei combattimenti.