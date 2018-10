Gaza, il Jihad islamico palestinese annuncia il cessate il fuoco

Il Movimento per il Jihad Islamico in Palestina ha annunciato il raggiungimento di un accordo per il cessate il fuoco con Israele, a seguito di un intervento dell'Egitto. "Rispetteremo la tregua fin quando la rispetterà lo Stato Ebraico", ha fatto sapere il gruppo militante. L'aviazione israeliana ha annunciato di aver "colpito questa mattina otto siti del terrore del Jihad islamico" nella Striscia di Gaza dopo i cinque razzi lanciati in mattinata.